Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)DEL 21 MARZOORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE AL MOMENTO LA CIRCONE E’ SOSPESA CASUA AUTOVETTURA SUI BINARI IN VIA GIOLITTI: PER RAGGIUNGERE LA STAZIONE TERMINI IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 105 E LE LINEE TRAM 5 E 14; E IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO LA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI DA VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SULLA-FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI CASSIA, AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA A PARTIRE DALL’INNESTO CON IL ...