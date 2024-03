Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)DEL 21 MARZOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 492 TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, SONO QUINDI POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE; SULLA STESSA A1 SEGNALATA NEBBIA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO E TRA PONZANONO E GUIDONIA MONTECELIO; NEBBIA SEGNALATA ANCHE SULLA A12, TRA IL BIVIO PER LA-FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER LA SCARSA VISIBILITA’; E COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ...