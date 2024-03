“Via via | sei tu la pandemia” Speranza contestato per il suo libro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Martedì scorso, l’evanescente Robertosi trovava nella mia città, Perugia, per presentare ancora una volta il suo estenuante“Perché Guariremo”. Così come accaduto in precedenza a Forlì e a San Benedetto del Tronto, anche nella città del Grifo è stato oggetto di durissime contestazioni da parte di un nutrito gruppo di persone che si sono dette indignate per il fatto che, anziché chiedere scusa per i gravissimi errori commessi, continui imperterrito a presentare il suocome se fosse una sorta di Vangelo anti-Covid. Tra costoro erano presenti alcuni rappresentanti di una associazione denominata Fronte del Dissenso dell’Umbria, i quali hanno accusato il nostro di aver causato danni economici e sociali enormi, oltre a aver istituito politiche liberticide e terroristiche durante il suo mandato. ...