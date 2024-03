Via libera Consob all' opa su azioni Tod' s | parte dal 25 marzo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Laha approvato il documento di offerta relativo all'opa promossa da Crown Bidco (per il fondo L Catterton) su 9.255.498ordinarie di Tod's. Il prospetto sarà pubblicato domani. Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, sarà dalle 8:30 del 25alle 17:30 dell'8 maggio 2024, salvo proroghe. La data di pagamento è fissata al 15 maggio 2024. Il valore dell'offerta è di 43 euro per azione.

