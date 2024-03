“Via dalla Rai | dove lo vedremo” Amadeus | che scossone nella tv | “Pronti già due programmi”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Super notizia su, la seconda in pochi giorni. Il suo addio alla Rai sembrerebbe essere sempre più vicino, anche perché questa indiscrezione fa riferimento ad un’interessantissima proposta lavorativa che starebbe per pervenire al direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo. Una vera e propria bomba, che farebbe tremare tutta la televisione.sarebbe in procinto di dire addio alla Rai, ma il suo futuro non sarebbe quello di cui si parlava pochissimo tempo fa. Ci sarebbe un’altra offerta altrettanto suggestiva che potrebbe far cedere il conduttore di Affari Tuoi. Voci sempre più insistenti hanno tirato in ballo un’azienda ben definita, che farebbe carte false pur di ottenere il suo sì definitivo. Leggi anche: “E il figlio di?”. Fuorionda del Tg2 sulla figlia Angelica, Fiorello replica a modo ...