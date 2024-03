Via al progetto Spugna in città Nubifragi | stop agli allagamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono due gli interventi del "" diMetropolitana e Gruppo Cap, un piano per contrastare glicausati dae bombe d’acqua. Il primo, già avviato, riguarda via Prati: la via sarà pedonalizzata, attraversata da una pista ciclabile realizzata in cemento drenante e arricchita con alberi. Il secondo, presentato ieri in Comune, riqualificherà l’area tra via Concordia e via Gioia che sarà disconnessa dalla rete fognaria, grazie a una serie di opere di drenaggio urbano sostenibile con aiuole, trincee drenanti, pozzi di infiltrazione posizionati nel sottosuolo e 17 nuovi alberi. Nel complesso, i progetti di riqualificazione sono su un’area di oltre 7.400 metri quadrati, per un investimento di circa 1 milione 300mila euro. "Riqualifichiamo ...