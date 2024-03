Via al Consiglio europeo | focus su guerre in Ucraina e Medio Oriente

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sostegno all’, difesa e sicurezza,, immigrazione, allargamento dell’Unione e agricoltura: questi i temi principali degli incontri delche si apre oggi. I leader dei 27 Stati membri dell’Ue siederanno al tavolo con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Per domani è previsto l’Eurosummit, un vertice sull’euro., continua il sostegno L'articolo proviene da Il Difforme.

Bologna, 18 marzo 2024 – Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato la richiesta di "uno spostamento di una settimana della discussione in consiglio per l’assegnazione dell’ Archiginnasio d’oro a Romano ... (ilrestodelcarlino)

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Al via in Senato le comunicazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni in vista del consiglio europeo del 21 e 22 marzo che, in base all'ordine del giorno, ... (liberoquotidiano)

Pomezia , 20 marzo 2024 – “In Consiglio non è stato consentito l’approfondimento degli ordini del giorno”: è quanto si legge in una lettera formale rivolta al presidente del Consiglio comunale ... (ilfaroonline)

Meloni: "Volto coperto alla Camera Ironia, non volevo intimorire" - (Adnkronos) - Dopo la foto finita addirittura in prima pagina sul Wall Street Journal, la premier Giorgia Meloni interviene sul 'caso' via social: "Noto lo scalpore di diversi esponenti ...palermomania

Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo sugli affitti brevi - Viene introdotta una banca dati unica europea per garantire trasparenza e controlli sulle allocazioni turistiche. L'aumento degli oneri fiscali sarà accompagnata da una riduzione dell'evasione fiscale ...wired

Monfalcone, la sindaca Cisint perde ancora contro la comunità islamica. Il Consiglio di Stato: “Deve garantire un luogo per il culto” - Il Consiglio di Stato dà ragione alla comunità islamica di Monfalcone sul diritto a pregare e a celebrare il Ramadan come i dettami religiosi impongono. Nella guerra in corso da mesi tra la sindaca le ...ilfattoquotidiano