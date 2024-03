“Vi dico tutto su me e Mirko” Grande Fratello | la famosa della tv parla dopo le foto alla festa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nonostante sia ormai fuori dalda molto tempo,è rimasto ugualmente uno dei protagonisti per viasua relazione con Perla. Sembrava essere naufragata del, ma poi si sono riavvicinati e adesso non si sa con esattezza cosa potrà accadere una volta che anche lei uscirà dcasa. Nell’ultima puntata del reality Signorini, però, ha mostrato delle immaginigieffina di Brunetti con un’altra ragazza. Quest’ultima è molto conosciuta in televisione e ora ha deciso di rompere il silenzio. Fuori dalha quindi partecipato ad unae il settimanale Chi lo ha beccato are con questa giovane.aver saputo ...