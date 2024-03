Veti senza frontiere | così a Subiaco i Conservatori si sbarrano la strada a vicenda

(Di giovedì 21 marzo 2024) dal nostro inviato a. Non sono giochi, ma. Il rappresentante di Vox non tifa per un'Ursula bis, anchei Socialisti. Il francese di

Anche in consiglio comunale a Varese protagonista è la rotonda di Largo Flaiano - Il consiglio comunale, che si terrà in presenza in salone Estense, sarà però visibile anche in streaming sul canale youtube del Comune di Varese ...varesenews

Giornata sindrome Down, virale video che chiede di 'sostenere potenzialità' - "Pensa che io possa. Così forse io potrò". È un invito a superare stereotipi e barriere mentali verso le persone con sindrome di Down, che portano a entrare nell'ottica che non possano fare alcune cos ...ansa

WhatsApp avrà stati molto più simili alle storie di Instagram e una nuova barra di navigazione - Anche se successivamente WhatsApp ha rimosso il supporto per i gesti swipe dai suoi aggiornamenti, sembra che l'app di chat non abbia completamente abbandonato l'idea, come dimostra l'ultima versione ...multiplayer