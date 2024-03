Vescovo belga ridotto a stato laicale | abusò del nipote

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si conclude con le dimissioni dalloclericale il caso, lungo decenni, delRoger Vangheluwe, 87 anni, colpevole di abusi sessuali su minore. Papa Francesco - come informa una nota della Nunziatura a Bruxelles - ha inflitto oggi, 21 marzo, la pena alemerito di Bruges, dimessosi dalla guida della Diocesi ad aprile 2010 dopo essereaccusato di abusi in passato. Egli stesso aveva ammesso, in particolare, l'abuso su un. I reati a lui imputati erano tuttavia caduti in prescrizione. E' quanto riferisce Vatican News. Come informa la nota della Nunziatura di Bruxelles, nel corso degli ultimi mesi, sono emersi "nuovi elementi gravi" riguardanti la vicenda dell'ex presule, "che sono stati riportati al Dicastero per la Dottrina della Fede, rendendo ...