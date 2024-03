Verso Benevento-Monopoli | Auteri ha le idee chiare sulla formazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI campionati si decidono in primavera. Chissà quante volte gli addetti ai lavori hanno proferito questa frase davanti ai microfoni, una sorta di mantra soprattutto per allenatori e preparatori atletici. Perché tra marzo e aprile i nodi vengono al pettine e se non hai accumulato nei mesi precedenti le riserve giuste, la condizione cala e sei quasi sicuramente destinato a soccombere. Anche la stagione delsta arrivando al dunque ed ognuna delle sei gare che mancano avrà un peso specifico enorme. A partire da sabato quando al ‘Vigorito’ arriverà il, una squadra tutt’altro che da sottovalutare, anche se rispetto alla scoppola di dicembre (3-0) rifilata ai giallorossi la compagine pugliese ha cambiato volto. Questa volta misteravrà davvero solo l’imbarazzo della scelta e durante questa ...