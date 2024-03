Venezuela-Italia stasera 21 marzo | dove vedere in TV e streaming la partita della nazionale di calcio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024)l'di Luciano Spalletti affronta il: eccoin TV eladegli azzurri., 212023, la squadra di Luciano Spalletti scende in campo per affrontare il. Laè una delle due amichevoli che gli azzurri disputeranno in questo fine settimana per la preparazione a Euro 2024. Il matchsarà trasmesso in televisione e in, eccopoterlo seguire.L'gioca questa sera contro il, la primadel tour ...