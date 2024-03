Vela | Europei Formula Kite 2024 | Pianosi resta secondo dietro a Maeder | risale Pescetto al femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anche al termine della terza giornata dei CampionatiOpendi, in corso di svolgimento nelle acque del Mar Menor (la più grande laguna salata d’Europa, in Spagna) fino a domenica 24 marzo. Quest’oggi le condizioni erano di forte vento, con folate di quasi 30 nodi, quindi lo spettacolo non è mancato nei pressi di Los Alcazares (Murcia). Prosegue in campo maschile l’ottimo ruolino di marcia di Riccardo, che si conferma alposto overall con 13 punti netti grazie ad uno score odierno di 2-4-1-2 nella sua flotta,ndo solamente alle spalle del fenomenale singaporiano Max(leader con 9 punti) che guida la classifica generale assoluta ma non compete ...