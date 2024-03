Vede un' auto in panne e si ferma a prestare soccorso | ma investe e uccide la 85enne in difficoltà

(Di giovedì 21 marzo 2024) Scesa dall’rimasta inè morta travolta da una macchina. L’incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale Est di Roma, all’altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. Sul posto pattuglie del II Gruppo Sapienza della polizia locale. A quanto ricostruito la donna italiana di 85 anni è stata colpita mentre si trovava fuori dalla sua vettura, verosimilmente inal...

