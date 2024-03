(Di giovedì 21 marzo 2024)daper, la serie torna in parità. Nella gara-2 delle semifinali di IhL isono sono incappati in una serata totalmente negativa e hanno ceduto 4-0 ad un, di, impeccabile. Come nella prima sfida i gialloneri hanno subito la veemenza iniziale degli avversari che hanno trovato il gol del vantaggio dopo pochi minuti, ma a differenza di quanto successo in gara-1 poinon è stata mai in grado di ribaltare il discorso.hallato gli sterili possessi deie poi ha raddoppiato a fine primo tempo sfruttando un rimbalzo molto fortunato. Il secondo parziale ha invece rappresentato l’emblema della serata storta per gli uomini di coach Czarnecki, che sono andati ...

Moroni Leggo un articolo sui disservizi che devono sopportare nelle stazioni coloro che usufruiscono del treno per spostarsi in riferimento ai servizi igienici chiusi o fatiscenti, un argomento ... (ilgiorno)

Varese tutto da rifare. Oggi contro Appiano i Mastini ripartono da 1-1 - Varese cede 4-0 ad Appiano in gara-2 delle semifinali di IhL, mostrando una prestazione deludente. La serie torna in parità, mettendo in luce i problemi di continuità dei Mastini. Prossima sfida cruci ...ilgiorno

LBA - Varese, per Michael Gilmore manca solo l'annuncio - Rinforzo in arrivo per la Openjobmetis Varese: come appreso da PB, tutto fatto per Michael Gilmore con l'annuncio atteso già nelle prossime ore. Il giocatore - ...pianetabasket

Gilmore è un giocatore di Varese. Librizzi, stagione finita - Firmata ufficialmente l'ala forte con cui la Openjobmetis proverà a puntellare la corsa salvezza: 29 anni, 208 centimetri, proveniente dal Paok, con lui i biancorossi sperano di aver trovato un giocat ...varesenoi