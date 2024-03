Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake – probabili formazioni

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per la prima volta dal 2014, ihanno la possibilità di iniziare una campagna MLS imbattuti dopo quattro partite quando ospitano ildomenica 24 marzo al BC Place Stadium. Isono attualmente secondi nella Western Conference con sette punti, dopo la vittoria per 3-1 a Dallas, mentre i RSL sono rimasti inattivi, avendo perso il loro precedente incontro di campionato, 2-1 contro i Colorado Rapids. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte e mezza ora italiana Anteprima della partitavsa che ...

Per la prima volta nella storia del club, lo Charlotte FC visiterà il BC Place Stadium domenica 3 marzo per un appuntamento con i Vancouver Whitecaps . Sarà la prima partita della campagna MLS ... (sport.periodicodaily)

Dallas rischia di perdere tre partite consecutive in MLS nella stagione regolare per la prima volta dal 2021, ospitando i Vancouver Whitecaps domenica 17 marzo al Toyota Stadium. Una settimana ... (sport.periodicodaily)

Born in the MLS – Viaggio nel campionato d’oltreoceano #4 - Visualizzazioni: 65 Quarto appuntamento con Born in the MLS – viaggio nel campionato d’oltreoceano, la rubrica settimanale di Calciostyle sulla MLS. Ecco il punto sul 4° weekend. In un paese dove il c ...calciostyle