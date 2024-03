Valero ricorda Barone | «Ha dedicato la sua vita alla Fiorentina»

TOMORI, C'è problema razzismo ma si tenta di eliminarlo - (ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Tutti sappiamo che c'è un problema di razzismo. Io personalmente dico che sono contento che si tenti di eliminare questo problema. In Inghilterra ci ...firenzeviola

BORJA Valero, Non è facile ripartire dopo un lutto - L'ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha parlato così dopo la scomparso del direttore generale viola Joe Barone: "Negli ultimi giorni si sta vivendo un momento ...firenzeviola

Domani Frosinone-Lazio, i convocati di Di Francesco: recuperato Valeri - Recuperato Valeri, che rientra in lista. "Io sono qua per il Frosinone e non per discorso personale, se pensassi a me stesso non sarei qui a fare l'allenatore in generale. Sono felice dei tifosi e di ...tuttomercatoweb