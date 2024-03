USA – Giamaica – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nella prima semifinale della CONCACAF Nations League 2023-24, gli Stati Uniti ospiteranno venerdi 22 marzo laall’AT&T Stadium in Texas. Nonostante abbiano perso la loro precedente partita in questo torneo contro Trinidad e Tobago (2-1), i campioni in carica sono avanzati da quel pareggio, 4-2 in aggregato, mentre i Reggae Boyz hanno sconfitto il Canada per 3-2 nel loro precedente quarto di finale, avanzando con gol in trasferta. Il calcio di inizio di USA –è previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partita USA –a che punto sono le due squadre USA Giovedì inizierà un intenso periodo di partite per gli americani, che cercano di raggiungere la finale della Nations League per la terza volta consecutiva, prima di ospitare la Copa America nel proprio giardino quest’estate. Gli ...