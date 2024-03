Urgnano | la gatta Kylie uccisa con un colpo di carabina | caccia al colpevole

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024). È morta dopo cinque giorni di agonia, lacolpita da undi, nella zona di via Alberto Dalla Chiesa. L’animale, adottato da una famiglia della zona dopo che era stato abbandonato, era stato trovato dai suoi proprietari disteso sullo zerbino di casa in gravissime condizioni dopo che era uscito per uno dei suoi “giretti”. Inutile il trasporto immediato da un veterinario che ha sottoposto la micia, di cinque anni, a un delicato intervento chirurgico: era stata ferita da un proiettile partito da unaad aria compressa, che dopo averle forato una zampa le aveva lesionato l’intestino in due punti. Non sarebbe il primo gatto ucciso o che sparisce nel paese della Bassa. “Abbiamo subito denunciato l’episodio ai carabinieri – ...