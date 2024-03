Uomini e Donne | commenti a caldo 21 03 2024

Gaia corteggiatrice Daniele Uomini e Donne: età, cognome, altezza e peso - Si chiama Gaia una delle corteggiatrici del nuovo tronista di Uomini e Donne Daniele. Gaia è una bella ragazza mora e sportiva che è stata subito notata da Daniele, la prima con la quale il tronista h ...menchic

“L'amore non uccide” - Dal primo gennaio ad oggi sono 19 le Donne uccise in ambito familiare/affettivo; di queste 9 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Il dato è ...ilmattino

Disuguaglianza di genere, in Fvg alle Donne 9400 euro in meno di retribuzione - A calcolare la disparità di entrate è uno studio dell'Ires Fvg. Part time chiesto per il 36% dalle Donne, solo per il 7% dagli Uomini ...rainews