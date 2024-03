Uomini e Donne | anticipazioni 21 marzo | Ida in festa per Mario | ma litiga con Pierpaolo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 21 marzo 2024)21: Ida Platano sarà una dei protagonisti anche della puntata di oggi con i suoi corteggiatori. Si parlerà anche di Daniele Paudice.21: cosa succederà tra Ida,? Trapela che Ida Platano vivrà un momento speciale conCusitore, in occasione del suo compleanno. Saranno queste attenzioni, ad infastidireSiano? Litigherà con la tronista e non è la prima volta. Già nell’appuntamento di ieri di “” l’ha attaccata a causa di un profumo e di, ma bisogna pure dire che in seguito lei hato anche con ...