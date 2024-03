Università di Torino nella bufera sul caso Israele

(Di giovedì 21 marzo 2024) Fa discutere la scelta di non partecipare a un bando ministeriale a causa della guerra. La premier: “Preoccupante”. Il rettore Geuna: “Non è boicottaggio né antisemitismo”

“Nessun boicottaggio e men che meno antisemitismo“. Lo ha precisato il rettore dell’ Università di Torino Stefano Geuna dopo la decisione di ieri del Senato accademico di non partecipare a un bando ... (ilfattoquotidiano)

«Tutti gli accordi in vigore con Israele rimangono validi»«Tutti gli accordi in vigore con Israele rimangono validi» (torino.corriere)

Da Pisa a Bologna a Napoli: così gli intolleranti trasformano in roccaforti tutti i luoghi del sapere: L'ultimo caso è l'Università di Torino che non parteciperà al bando 2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la raccolta di progetti di collaborazione con le ...

