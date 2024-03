(Di giovedì 21 marzo 2024) Luci, bandiere e striscioni, per invocare la pace in Medio Oriente e in Ucraina. Grande partecipazione alla manifestazione (nella foto) che, ieri sera a San Giuliano, ha contribuito a riaccendere i riflettori sul conflitto israelo-palestinese e, in generale, a chiedere il cessate il fuoco in tutti i Paesi travagliati dalla guerra. Organizzata dalla comunità pastorale San Paolo VI insieme alle associazioni Anpi, Agesci e Masci, l’iniziativa “ogni guerra“ ha ricevuto anche il sostegno del Comune. E così la classe politica, in testa il sindaco Marco Segala, e diversi esponenti dell’associazionismo e del mondo culturale locale, oltre a cittadini di ogni età, si sonoal corteo che è partito alle 20.30 da largo Pertini e ha raggiunto piazza Vittoria, dove gli Scout hanno letto brani e poesie ispirate alla pace, con testi ...

"Uniti contro tutte le guerre". La società civile sfila per la città - A San Giuliano Milanese, manifestazione per la pace in Medio Oriente e in Ucraina, con partecipazione numerosa e sostegno istituzionale. Organizzata dalla comunità pastorale e associazioni locali, con ...ilgiorno

SAN GIULIANO Luci nella notte per spegnere le guerre VIDEO - Luci nella notte per chiedere la fine dei conflitti che insanguinano il pianeta. Pace in Medio Oriente, ma anche in tutte le zone martoriate dalle guerre: è la richiesta corale che è arrivata da San ...ilcittadino

L'Italia si prepara per Euro 2024 con amichevoli negli Stati Uniti - L'Italia, a trent'anni dalla finale dei mondiali persa ai rigori contro il Brasile e a quasi 19 anni dalla partita del giugno 2005 contro l'Ecuador, torna negli Stati Uniti per due amichevoli con Vene ...informazione