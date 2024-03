Ungheria-Turchia | amichevole | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 21 marzo 2024)è un’e si gioca venerdì alle 20:45: notizie,, diretta tv e. Cos’hanno in comune? Entrambe sono allenate da tecnici italiani: Marco Rossi e Vincenzo Montella. Due commissari tecnici che ci hanno messo poco a lasciare il segno e ad entrare nel cuore dei rispettivi tifosi. Rossi è al timone della nazionale magiara dal 2018 ed ha già ottenuto dei risultati importanti, come la qualificazione agli ultimi Europei dove i suoi hanno ben figurato in un girone proibitivo con Francia, Germania e Portogallo. Per non parlare, poi, della Final Four sfiorata nell’ultima Nations League. Szoboszlai – IlVeggente.it (Ansa)L’, con lui alla ...