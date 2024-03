Unem | a febbraio +1 | 2% su anno per i consumi petroliferi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) La mobilità acontinua a trainare icon il jet fuel in crescita del 24%, la benzina del 9% e il gasolio del 5,4%. Lo spiega l'(Unione energie per la mobilità). Iitaliani sono aumentati dell'1,2% (+51.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2023 nonostante l'azzeramento dell'olio combustibile nella termoelettrica (con oltre 100.000 tonnellate in meno) per la conclusione della fase di emergenza legata al gas. Crescono del 2,4% le vendite totali al mercato (+90.000 tonnellate), ossia al netto deitotali connessi alle attività industriali di raffinazione, grazie al contributo positivo di tutti i carburanti (benzina, gasolio, jet fuel e gpl) impiegati nei trasporti (stradale, marittimo e aereo), favoriti ...