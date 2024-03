Under 21 | Nunziata | “Sui videogiochi ha ragione Spalletti Baldanzi ha un problema all’adduttore”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “? Ha. Un atleta deve giocare delle partite e deve stare bene a livello fisico. Dopo gli allenamenti c’è una fase di recupero e se si vuole fare calcio ad alto livello bisogna star bene fisicamente, il recupero aiuta in questo. Nessuno vieta di poter giocare, ma quando bisogna riposare bisogna riposare. Playstation vietata? No, nei momenti in cui si può fare è giusto svagarsi. Ma allo stesso tempo, quando ti vai a giocare delle competizioni, sappiamo che il recupero è importante e bisogna farlo”. Così Carmine, tecnico dell’Italia21, dice la sua in conferenza stampa sull’uso delle consolle durante i ritiri. Poi, in merito a, sottolinea come “lui ha molta attenzione per tutto il club Italia, facciamo tutti parte della stessa ...

