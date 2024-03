Under 14 | cala il sipario sulla Bracco Cup Torneo Annovazzi | stasera le finali promettono spettacolo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Uno storico derby d’Italia e la più classica delle stracittadine milanesi: l’atto finale delCupnon poteva regalare due sfide più avvincenti. Questa sera al centro sportivo dell’Enotria in via Cazzaniga a Milano, calerà ilsull’edizione numero 43 della manifestazione di spicco organizzata dal club rossoblù e dedicata alle categorie14 maschile e femminile. Dopo una cavalcata avvincente, ricca di partite che hanno messo una di fronte all’altra le migliori formazioni giovanili della Lombardia, dunque, saranno Inter e Juventus a contendersi il trofeo maschile e le nerazzurre contro il Milan per quanto riguarda la Women’s Football. Si parte con il derby meneghino femminile alle ore 19.30 per poi proseguire alle 20.15 con l’Inter del tecnico Sala, reduce dalla ...

