Una pallottola spuntata | Sandra Huller nel remake accanto a Liam Neeson?

La storica e celebre saga avrà un nuovo film: arriverà sul grande schermo in tutte le sale del mondo tra poco più di un anno Grandi novità in arrivo per tutti gli amanti del cinema. L’ultimo ... (cityrumors)

Paramount ha annunciato la data di uscita dei suoi film in arrivo fino al 2026, tra cui Una pallottola spuntata, Better Man, Novocaine e Vicious. Paramount ha annunciato la data di uscita di alcuni ... (movieplayer)