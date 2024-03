Una pallottola spuntata | Sandra Huller affiancherà Liam Neeson nel remake?

(Di giovedì 21 marzo 2024) La nuova versione di Unaè prodotta, tra gli altri, da Seth MacFarlane Dopo che Paramount ne ha fissato la data d'uscita, inizia a intensificarsi la pre-produzione deldi Una, che vedrànel ruolo che fu di Leslie Nielsen. L'ultimo aggiornamento riguarda il possibile ingresso dinel cast. Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman,- candidata all'Oscar quest'anno per Anatomia di una caduta - sarebbe in trattative per affiancareinterpretando il suo principale interesse sentimentale, che nelle pellicole originali era interpretato da Priscilla Presley. Dopo aver preso parte al successo Vi presento Toni ...

