Una maglia | una storia … la nuova Paganese del Presidente Iacuzio che fece rinascere il calcio a Pagani nella stagione 1990-1991

(Di giovedì 21 marzo 2024) LadellaRitorniamo in Campania questa settimana, per raccontare di una storicadelladel: dagli abissi delalla rinascita Società di antiche tradizioni, fondata come il Napoli nel 1926, quella azzurrostellata fu grande protagonista dei derby della serie C a metà anni Ottanta. Sul finire di questo decennio, però, cadde lentamente e progressivamente in disgrazia fino a retrocedere in Prima Categoria1989-90 dopo la mancata iscrizione al campionato Interregionale e la partecipazione, per meriti sportivi, al campionato regionale di Promozione in cui la squadra ...