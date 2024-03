Una giornalista di iO Donna ha preparato l' impasto per burger vegani in una nota catena veg

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono vegetariana da oltre dieci anni e non amo (mai) preparare da mangiare. Sono attenta, però, ai valori spirituali del cibo perché sono convinta che il food, così come ci viene propinato, non sia solo una questione di apporti nutrizionali, calorici e fisico-chimici, ma di consapevolezza. Nella filiera, nella trasformazione dalle piante alle materie prime, tutti e tutto contribuiscono al piatto finale. Ma, se questa è una considerazione di carattere etico-personale, torniamo al secondo punto: non amo preparare da mangiare. E qui si apre una voragine che delude sempre il mio entourage: essere vegetariani e non sentirsi minimamente coinvolti, ad esempio, nella realizzazione del (buonissimo) hummus di ceci, sembra una contraddizione in termini. Figuriamoci, quindi, partecipare ad uno show cooking con chef che fanno del cibo il proprio lavoro. Eppure ho superato la ...