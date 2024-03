Una ciocca di capelli | Meloni | lezione epica di Iva Zanicchi alla sinistra

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ivanon usa giri di parole e a Prima di domani incorona Giorgia. Ospite nello studio di Bianca Berlinguer in questa punata del 21 marzo, la cantante non si nasconde e afferma: "Io stimo Giorgiae ho fiducia in lei. Adesso però non le lasciano passare nulla, l'attaccano anche solo per unadifuori posto". E il riferimento è all'assurda polemica innescata da BonelliCamera per lo "sguardo inquietante della". Il premier ha risposto per le rime sui social con un post che ha mandato in tilt tutta la: "Noto lo scalpore di diversi esponenti dell'opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, “non mi guardi con sguardo inquietante”, ho risposto coprendomi ironicamente ...

Microlink extensions, il segreto per una chioma extra long dall’effetto super naturale - Voglia di un cambio look e di una chioma in formato XXL Le microlink extensions sono quello che fa per voi, provare per credere!alfemminile

Micol, la commessa con sindrome di Down che «ribalta l’immaginario» - Micol Pietroboni ha una ciocca di capelli bordeaux «ma la prossima volta - puntualizza - li farò colorare di blu», si sente un’esperta nel piegare i vestiti, adora cantare («Studia per entrare in una ...giornaledibrescia

Festeggiare il Ramadan a scuola "E' il tema del futuro" - "Non disponiamo ancora di dati statistici che sappiano darci una risposta né confermare un fenomeno sistemico", risponde lo studioso, "tuttavia appare come un problema latente che scoppia in ...difesapopolo