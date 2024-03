Una centrale per spiare i vip in hotel | dossieraggio | l' inquietante caso della Squadra Fiore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Salta fuori dopo i dossieraggi anche ladegli spioni a pagamento “” dietro a Piazza Bologna. Ieri il direttore di Today.it, Fabrizio Gatti, ha pubblicato unarticolo in cui racconta l'esistenza”, composta da militari ed ex militari, alle dipendenzePresidenza del Consiglio oDifesa che accederebbero alle banche dati dello Stato per estrarre notizie riservate su persone e imprese italiane. Per venderle a entità italiane e straniere. La base operativa sarebbe a Roma, dietro piazza Bologna e i fruitori (anche stranieri) sarebbero disposti a pagare cifre a 5 zeri per informazioni prelevate dalle banche dati riservate (dalla Banca d'Italia a quelle dei servizi) su personaggi pubblici e imprese. Ne ...