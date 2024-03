Un tetraplegico è riuscito a scrivere e a giocare a scacchi | merito di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un 29enne, paralizzato dalla vita in giù, è stato il primo essere umano a sottoporsi ad una sperimentazione. “La mia vita è cambiata” Un incredibile passo avanti della scienza. Una possibile ritorno alla normalità per tante persone costrette a vivere una vita di sacrifici e privazioni. Per la prima volta un uomoa gestire un computer attraverso il pensiero. Ha mosso il cursore del mouse aprendo e chiudendo dei programmi, sfidato il pc in una gara die scritto dei testi, pur non utilizzando le braccia ed affidandosi ad un chip, che gli era stato precedentemente installato nel cervello.L’uomo, un 29enne di nome Noland Arbaugh, è stato il primo a sottoporsi a questo test sperimentale. Ed i risultati sono stati stupefacenti. A portare avanti il progetto è stata la Neuralink, la società fondata dal ...