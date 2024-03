Un team di periti per accertare le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sarà undia fare chiarezza sulledi. Il Tribunale di Roma ha disposto, nell’ambito di incidente probatorio, una perizia perledeldeceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento sono indagati per omicidio colposo quattro medici, le ultime due iscrizioni sono avvenute due settimane fa. Gli esperti avranno novanta giorni di tempo per concludere i loro accertamenti. Nei quesiti posti agli specialisti si chiede, inoltre, di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l’infezione cardiaca, che è risultata la causa del decesso. L’atto istruttorio irripetibile era ...

