«Un sogno sentire la seta della voce di Carla muoversi su una mia melodia» | ha scritto Bravi di questa collaborazione | «Tanto tanto emozionato»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il titolo completo – per essere precisi – è malumore Francese feat.Bruni. Che fa subito chic rispetto a «duetto tra MicheleBruni», ma di duetto alla fine si tratta. Disponibile dalla mezzanotte tra oggi 21 marzo e domani 22, il singolo che esce dopo Odio e Per me sei importante è il terzo estratto dal nuovo album tu cosa vedi quando chiudi gli occhi (EMI/Universal, in uscita il 12 aprile). Una canzone uptempo malinconica e decadente, che mescola con acume e poesia desiderio e malinconia. Ed erotismo. ...