Un nuovo spazio per la lettura a Cisanello | inaugurata la BiblioCoop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pisa, 21 marzo 2024 – Unodedicato ai libri e ai lettori, un punto d’incontro per chi ama leggere e condividere la passione per la: nellosoci del Coop.fi di Pisa, in via Valgimigli, è stata, nel pomeriggio di giovedì 21 marzo, la nuovaalla presenza di Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune di Pisa, Angiolina Rovetini, presidente della sezione soci Coop Pisa, Angela Parini, Direttrice Biblioteca comunale SMS e Tommaso Perrulli, responsabile dei progetti sociali Unicoop Firenze. La, gestita dai volontari in collaborazione con la Biblioteca comunale SMS di Pisa, è un vero e proprio punto di prestito decentrato comunale nato con l’obiettivo di diffondere e rafforzare sempre di più i servizi ...