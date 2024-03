Un batterio in grado di peggiorare la prognosi nel cancro del colon retto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Molte volte, su queste pagine, ho sottolineato come gli esseri umani – ed in generale tutti gli esseri viventi complessi – siano in realtà degli olobionti, cioè delle comunità molto complesse di organismi che usualmente includiamo nel microbioma che sono indissolubilmente connesse all’organismo che li ospita. Ora, fra le relazioni che si possono instaurare, vi sono certamente anche quelle di tipo patologico: vi sono, cioè, alcuni tipi di microrganismi che possono improvvisamente prendere il sopravvento nell’ecosistema da noi costituito, provocando conseguenze più o meno gravi di tipo diverso. Un nuovo esempio giunge da un recente studio pubblicato su Nature da un gruppo di ricercatori del Fred Hutchinson Cancer Center, i quali hanno scoperto che un sottotipo specifico di un microbo comunemente presente nella bocca è indi viaggiare verso l’intestino e crescere ...