“Umano | poco umano” | presentato a Roma il libro di Crippa e Girgenti con Spadaro e Gentili | “Serve una resistenza culturale contro l’AI”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Per scongiurare la sostituzione tecnica dell’IA sull’uomounapsicologica e, supportata dalla forza dei classici della filosofia”. Questa è la tesi di “. Esercizi spiritualil’Intelligenza Artificiale“, scritto da Mauro, giornalista e Direttore generale Informazione e Comunicazione Mediaset, e dal filosofo Giuseppe(Università Vita-Salute San Raffaele di Milano). “Ciò che è veramente importante per l’uomo contemporaneo non è sapere quanto sia intelligente l’Intelligenza Artificiale, ma i danni che può portare: certo è che qualcosa dista invadendo la nostra vita. E, per ...

Calcio, Giorgio Perinetti: «La tecnologia resti un supporto, quello che conta è l'uomo» - Roma, Napoli e Juventus. Solo per citarne alcune. Adesso è all’Avellino, in Serie C, e l’intento è chiaro: centrare la promozione. Giorgio Perinetti, 73 anni, è ...ilmessaggero

Primavera e neve fresca: i consigli delle Guide alpine per non mettersi nei guai - Neve abbondante e temperature elevate invitano alle escursioni in quota. I rischi però non mancano, vale la pena ascoltare i sempre preziosi suggerimenti dei professionisti della montagna ...montagna.tv

I giovani talenti per l'Italia - Anche se, grazie a investimenti e incentivi, i nuovi nati si laureassero tutti (cosa ben poco probabile), fra una trentina d’anni il capitale Umano disponibile non sarebbe comunque sufficiente.corriere