Ultime Notizie Serie A | Fiorentina | Commisso rimane a Firenze; Caso Acerbi | Chiné vuole chiudere

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, Chinè ha fretta di: lo sentirà domani, il difensore sarà sentito domani dal procuratore Giuseppe, chepresentare la sua relazione entro il fine settimanatorna a, nuovi incarichi per Pradè, la squadra ritorna in campo dopo il lutto di Joe Barone ein città per riorganizzare la dirigenza. Di Livio duro nel parlare della Juve e del futuro di Allegri e alcuni giocatori Di Livio ...