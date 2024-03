Ultime Notizie Roma del 21-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano per le forze di difesa israeliane hanno emesso un ordine per l’evacuazione immediata dell’ospedale di al si fa il più grande della striscia di Gaza lo riporta l’emittente Al Jazeera mettendo in guardia dal rischio che il complesso ospedaliero possa essere bombardato e di tutto da lunedì è in corso un’offensiva dell’esercito nell’ ospedale che ha portato all’uccisione di oltre 140 miliziani di hamas e 50 nelle24 ore mentre gli altri 160 sono stati arrestati i militari italiani anche sequestrato armi all’interno dell’ospedale riporta l’emittente al giardino all’interno del nosocomio non erano presenti Combattenti a Massimo non lo ha usato come propria base le persone ha ucciso dalle forze di difesa israeliane erano pazienti e fai ...