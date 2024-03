Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio.it non hanno missili tali da poter girare la difesa dei Patrioti di Altri importanti sistema mondiali ora questa protezione necessaria qui in Ucraina da Kiev a kharkiv su mia Custom dove sta la regione di donne che se ciò è del tutto possibile si parte non hanno sufficiente volontà politica lo scrive su telegram il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj alluce dell’ attacco missilistico Russo della notte scorsa sulla capitale Ucraina è stato eseguito dalla polizia di Torino per il caso del 24enne gravemente ferito lunedì scorso a Torino a colpi di Machete in questura è stato portato un 23enne Pietro costanzia di Costigliole originario di Milano fermato con l’accusa di tentato omicidio la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime Innocenti ...