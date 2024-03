Ultime Notizie Roma del 21-03-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura la guerra in Ucraina la bozza di conclusioni del Consiglio Europeo sottolinea la necessità imperativa di preparare i cittadini europei a rischio di guerra in vista di una futura strategia di front ezza già il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel aveva ammonito se vogliamo la pace dobbiamo preparare la guerra e la presidente Europea Ursula von der line e chiarisce il mondo è diventato più pericolose l’Unione Europea si deve svegliare sappiamo che le ambizioni di Putin non ti fermano all’ucraina voltiamo ora pagine Torniamo a parlare della scuola di Pioltello la tua decisione di chiudere un giorno per il Ramadan un legittimo provvedimento dell’Istituto non solo assolutamente normale ma auspicabile secondo l’arcivescovo di Milano Mario delpini chi risponde così hanno ...