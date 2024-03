Ultime notizie Calcio Estero | Spagna | terremoto in federazione | 7 arresti; le parole di Morata e le condizioni di Cancelo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Joao, buone: gli esami escludono un problema al cuore Buoneper Joao: gli esami escludono un problema di natura cardiaca per il calciatore del Barcellona Alvaro: «Champions, Europeo ed Olimpiadi: ecco tutti i miei obiettivi» Ledi Alvarosui suoi obiettivi con l’Atletico Madrid e la: «Champions, Europeo, Olimpiadi: ecco cosa voglio» Robinho, nove anni di carcere da scontare in Brasile Robinho sconterà in Brasile i nove anni stabiliti dal Tribunale di Milan nel 2017: ...