Ue | vertice di guerra su minacce Putin

(Di giovedì 21 marzo 2024) 8.10 L'Europa si prepara a fronteggiare ledel presidente russo,. Oggidial Consiglio europeo di Bruxelles, con focus anche sulla crisi in Medio Oriente. "Le ambizioni dinon si fermano all'Ucraina", ha avvertito la presidente della commissione, von der Leyen. Occorre prepararsi a possibili crisi di sicurezza."Serve un approccio che tenga conto di tutti i rischi",recita la bozza di conclusioni.Necessari investimenti per la Difesa comune, ma è scontro sulla possibilità di fare debito comune

Roma, 26 febbraio 2024 - Mentre a Parigi Oggi è in programma il vertice in sostegno dell' Ucraina , voluto dal presidente Emmanuel Macron a cui parteciperanno la maggioranza dei leader europei, il ... (quotidiano)

Berlino , 15 marzo 2024 - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz , riceverà a Berlino il presidente francese, Emmanuel Macron , dopo che le tensioni tra i due leader sulle divergenze su come sostenere ... (quotidiano)

Il ministro degli Esteri. Chiara la posizione del governo italiano: con Kiev , ma non in guerra con Mosca. E al G7 si vaglieranno tutti gli scenari (corriere)

vertice Ue a Bruxelles, Von der Leyen avverte: "Ambizioni di Putin non si fermano all'Ucraina" - Giorgia Meloni è attesa oggi a Bruxelles per il vertice Ue: tema caldo è ancora una volta la guerra in Ucraina ...notizie

guerra Russia-Ucraina: missili ed esplosioni nel centro di Kiev. vertice di guerra all’Ue. Zelensky: “Usa rimanga leader ordine internazionale” - Si chiede la messa a punto di una "strategia di prontezza", che tenga conto di "tutta la società". Zelensky: “Leadership Usa nella ...ilsecoloxix

guerra in Ucraina: attacchi russi su Kiev e Kharkiv, morti e feriti - Le forze di Mosca hanno lanciato nuovi attacchi missilistici e con droni sulle due città più grandi del Paese. Nella capitale segnalati almeno otto feriti, a Karkhiv sono morte cinque persone, altre c ...it.euronews