Ue | Pecci Uniko spa | “Con direttiva Case Green Paese dovrà affrontare impegno enorme”

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'ad dell'azienda: "Ma con quanto fatto con Superbonuspartirà in vantaggio rispetto ad altri" "L’approvazione da parte del Parlamento Europeo della 'Energy performance of building directive' per l’efficientamento energetico degli edifici rappresenta una sfida importante per l’Italia e per l’intera industria delle costruzioni. D’altra parte, occorre maturare, una volta per tutte, la consapevolezza che