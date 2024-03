Ue | Furore M5S | ‘Meloni un imbarazzo per tutta Italia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – ?Immaginate i leader europei che oggi al tavolo del Consiglio europeo sfogliano il The Wall Street Journal e trovano in prima pagina la foto dell?attuale Presidente del Consiglio italiana in aula alla Camera col volto coperto dentro la giacca con l?intento di deridere l?opposizione. Il comportamento di Giorgia Meloni non fa onore all?Istituzione che rappresenta e mette in gravel?Italia”. Così in una nota Mario, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Purtroppo sono lontani i tempi in cui Giuseppe Conte rappresentava l?Italia a Bruxelles e lottava con orgoglio per i diritti dei nostri cittadini. In pochi anni siamo passati dal Recovery Fund, +209 miliardi di investimenti per il nostro Paese, al ?Pacco di Stabilità? che obbligherà l?Italia a tagliare sanità, istruzione, trasporti e ...