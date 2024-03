(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Ladiè "unadio diper tutto ciò che ha valore per noi in Europa". Così il presidente ucraino Volodymyr, intervenendo oggi 21 marzo, in video-collegamento durante la riunione del Consiglio europeo. "Da nessuna parte in Europa – scandisce– la violenza e il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Francia, truppe in Ucraina Bielorussia o Transnistria, ecco dove verrebbero schierate e con quali compiti (non a combattere) - La Francia, sulla scia delle ripetute dichiarazioni del suo presidente Emmanuel Macron, si prepara alla guerra. Il capo dello Stato si è detto pronto a schierare truppe direttamente ...ilmessaggero

Ucraina, Zelensky: "Sconfitta Putin questione di vita o di morte" - La sconfitta di Putin è "una questione di vita o di morte per tutto ciò che ha valore per noi in Europa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo oggi 21 marzo, in video-collegamen ...adnkronos

Ucraina, Zelensky: la scarsità di munizioni è umiliante per l’Europa - Bruxelles, 21 mar. (askanews) – Per l’Ucraina “le munizioni sono una questione vitale. Sono grato per la creazione del Fondo di assistenza all’Ucraina che ammonta a 5 miliardi di euro e per il sostegn ...askanews