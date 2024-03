Ucraina-Russia | Sullivan a sorpresa a Kiev | “Dovete credere negli Usa”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Visita aper il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake, in missione per riaffermare il sostegno di Washington all', mentre gli aiuti restano bloccati al Congresso. "Stati Uniti – ha dettoincontrando i giornalisti, insieme al capo dell'amministrazione presidenziale Andrii Yermak –