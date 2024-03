Ucraina | premier estone | ' Putin teme la Nato | rafforzare la sicurezza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bruxelles, 21 mar. (Adnkronos) - I rischi che corre laeuropea sono "gravissimi, se non si deciderà subito di investire pesannte nella difesa". Lo dichiara al Sole 24 Ore laKaja Kallas, alla vigilia del vertice europeo a Bruxelles, sottolineando che "la storia ci dice che in Europa le cose possano deteriorarsi in fretta. La differenza tra la Seconda guerra mondiale e oggi è che l'continua a combattere e sta in piedi. Per questo la guerra non è andata oltre. Se non vogliamo che dilaghi, dobbiamo aiutare gli ucraini a difendersi. In gioco non c'è solo l'architettura dellaeuropea ma quella globale". "Se l'aggressione paga, è un invito a farvi ricorso altrove - spiega la- Nella Seconda guerra mondiale quando la ...